Проливные дожди подтопили жилые дома в Новогрудке

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Три жилых дома и восемь частных подворий были подтоплены в Новогрудке (Гродненская область) в результате проливных дождей, прошедших в четверг, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

В четверг, 13 июля, на большей части республики прошли проливные дожди, из-за непогоды был объявлен оранжевый уровень опасности.

"В результате выпадения обильных осадков в Новогрудке были подтоплены три жилых дома и восемь частных подворий", — рассказали в пресс-службе МЧС.

Собеседники агентства отметили, что в период с 10:00 до 21:00 выпало 57 мм осадков при среднемесячной норме 91 мм. В результате непогоды, по данным спасателей, никто не пострадал. "Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды", — добавили в МЧС.

По данным "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 195 населенных пунктов и 23 сельскохозяйственных зданий. "Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", — заявили в МЧС.

Согласно последним данным, на 06:00 пятницы, остаются без электроснабжения пять населенных пунктов и одно сельскохозяйственное здание.

Ранее синоптики предупредили, что неустойчивая погода сохранится в Беларуси 14 июля. Так, в ряде регионов страны пройдут сильные дожди, сопровождающиеся грозами. В белорусской столице, по информации специалистов, также ожидается шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси в очередной раз объявлен оранжевый уровень опасности.