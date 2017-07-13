﻿ Проливные дожди подтопили жилые дома в Новогрудке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проливные дожди подтопили жилые дома в Новогрудке

14.07.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Три жилых дома и восемь частных подворий были подтоплены в Новогрудке (Гродненская область) в результате проливных дождей, прошедших в четверг, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

В четверг, 13 июля, на большей части республики прошли проливные дожди, из-за непогоды был объявлен оранжевый уровень опасности.

"В результате выпадения обильных осадков в Новогрудке были подтоплены три жилых дома и  восемь частных подворий", — рассказали в пресс-службе МЧС.

Собеседники агентства отметили, что в период с 10:00 до 21:00 выпало 57 мм осадков при среднемесячной норме 91 мм. В результате непогоды, по данным спасателей, никто не пострадал. "Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды", — добавили в МЧС.

По данным "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 195 населенных пунктов и  23 сельскохозяйственных зданий. "Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", — заявили в МЧС.

Согласно последним данным, на 06:00 пятницы, остаются без электроснабжения пять населенных пунктов и одно сельскохозяйственное здание.

Ранее синоптики предупредили, что неустойчивая погода сохранится в Беларуси 14 июля. Так, в ряде регионов страны пройдут сильные дожди, сопровождающиеся грозами. В белорусской столице, по информации специалистов, также ожидается шквалистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси в очередной раз объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС рассказало о последствиях непогоды, обрушившейся на большую часть территории Беларуси в четверг.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Женщину сдуло насмерть при взлете самолета на Карибах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика