В Германии задержаны похитители 100-килограмовой золотой монеты

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Немецкая полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в краже 100-килограмовой монеты из музея Боде.



© AFP/ Alex LENTATI / POOL Елизавета II открыла новое здание Скотланд-Ярда в Лондоне

Громкое преступление произошло в марте нынешнего года — преступники пробрались в помещение музея ночью через окно и выкатили на улицу гигантскую золотую монету, диаметром в 53 сантиметра на тачке.

Монета была отлита на монетном дворе в Канаде, она называется "Золотой кленовый лист". Канадское правительство финансировало ее создание, в надежде вернуть лидирующие позиции монетному двору государства, на ней изображена королева Елизавета II. Но вскоре монета стала музейным раритетом — в Берлин ее отправили для участия в тематической выставке.

Полиция Берлина сообщила, что подозревает сговор злоумышленников с кем-то из сотрудников музея. По предварительной информации в ограблении участвовало не меньше 14 человек. В настоящий момент полиции удалось задержать четверых подозреваемых. У них изъято оружие, крупная денежная сумма, а в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружена маска с прорезями для глаз.

Несмотря на задержание подозреваемых, судьба самого раритета остается до сих пор неизвестной.