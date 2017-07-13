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В Германии задержаны похитители 100-килограмовой золотой монеты

14.07.2017 09:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Немецкая полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в краже 100-килограмовой монеты из музея Боде.

В Германии задержаны похитители 100-килограмовой золотой монеты
© AFP/ Alex LENTATI / POOL
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Громкое преступление произошло в марте нынешнего года — преступники пробрались в помещение музея ночью через окно и выкатили на улицу гигантскую золотую монету, диаметром в 53 сантиметра на тачке.

Монета была отлита на монетном дворе в Канаде, она называется "Золотой кленовый лист". Канадское правительство финансировало ее создание, в надежде вернуть лидирующие позиции монетному двору государства, на ней изображена королева Елизавета II. Но вскоре монета стала музейным раритетом — в Берлин ее отправили для участия в тематической выставке.

Полиция Берлина сообщила, что подозревает сговор злоумышленников с кем-то из сотрудников музея. По предварительной информации в ограблении участвовало не меньше 14 человек. В настоящий момент полиции удалось задержать четверых подозреваемых. У них изъято оружие, крупная денежная сумма, а в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружена маска с прорезями для глаз.

Несмотря на задержание подозреваемых, судьба самого раритета остается до сих пор неизвестной.

 
Теги: Минск
 
 
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Но судьба самого раритета, похищенного в марте из берлинского музея Боде, остается неизвестной.

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