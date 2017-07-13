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Мужчина погиб в ДТП напротив Национальной библиотеки

14.07.2017 09:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Минчанин погиб ночью в Минске в результате аварии около Национальной библиотеки Беларуси, сообщил Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу — около 2:30.

Мужчина погиб в ДТП напротив Национальной библиотеки
© Pexels
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Как рассказал представитель ГАИ, автомобиль марки Volkswagen Polo двигался по проспекту Независимости от улицы Филимонова к Калиновского. Возле Национальной библиотеки 32-летний водитель сбил пешехода.

"От полученных травм пешеход скончался на месте", — сообщил Зараник.

По информации ГАИ, 38-летний пешеход переходил дорогу вне перехода справа налево, на нем не было светоотражающих элементов.

Водитель пытался избежать столкновения с мужчиной и выехал на встречную полосу, однако ДТП предотвратить не удалось.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минчанин пересекал ночью вне пешеходного перехода и не был обозначен светоотражающими элементами.

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