Мужчина погиб в ДТП напротив Национальной библиотеки

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Минчанин погиб ночью в Минске в результате аварии около Национальной библиотеки Беларуси, сообщил Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу — около 2:30.

Как рассказал представитель ГАИ, автомобиль марки Volkswagen Polo двигался по проспекту Независимости от улицы Филимонова к Калиновского. Возле Национальной библиотеки 32-летний водитель сбил пешехода.

"От полученных травм пешеход скончался на месте", — сообщил Зараник.

По информации ГАИ, 38-летний пешеход переходил дорогу вне перехода справа налево, на нем не было светоотражающих элементов.

Водитель пытался избежать столкновения с мужчиной и выехал на встречную полосу, однако ДТП предотвратить не удалось.