|
Мужчина погиб в ДТП напротив Национальной библиотеки
14.07.2017 09:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Минчанин погиб ночью в Минске в результате аварии около Национальной библиотеки Беларуси, сообщил Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник.
Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу — около 2:30.
© Pexels
Водитель грузовика сбил ребенка в Гродно и попросил у него расписку
Как рассказал представитель ГАИ, автомобиль марки Volkswagen Polo двигался по проспекту Независимости от улицы Филимонова к Калиновского. Возле Национальной библиотеки 32-летний водитель сбил пешехода.
"От полученных травм пешеход скончался на месте", — сообщил Зараник.
По информации ГАИ, 38-летний пешеход переходил дорогу вне перехода справа налево, на нем не было светоотражающих элементов.
Водитель пытался избежать столкновения с мужчиной и выехал на встречную полосу, однако ДТП предотвратить не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин пересекал ночью вне пешеходного перехода и не был обозначен светоотражающими элементами.
|
Архив (ЧП)
Комментарии