﻿ За сутки трое человек попали в больницу, получив ожоги при попытке разжечь костер. 21.by
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За сутки трое человек попали в больницу, получив ожоги при попытке разжечь костер

14.07.2017 09:41 — ЧП | Tut.by  
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Сразу четыре случая ожогов в результате вспышки легковоспламеняющихся жидкостей зарегистрировано в стране за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Утром 13 июля в больницу города Шклова поступил 32-летний мужчина с ожогами 1-3-й степени 30% тела. Оказалось, травмы он получил от вспышки жидкости во время ремонта в гараже.

Во второй половине дня из деревни Войнилово (Осиповичский район) медики забрали 40-летнюю женщину с ожогами 1-2-й степени 7% тела. Накануне она разжигала костер с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

Еще двое пострадавших, 36-летние мужчина и женщина из деревни Дусаевщина (Копыльский район), получили ожоги 1-2-й степени 20-25% тела. Они разжигали костер таким же образом.

 
 
Ссылка на источник 32
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Всего за сутки зафиксировано четыре случая ожогов в результате вспышки легковоспламеняющихся жидкостей.

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