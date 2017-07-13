ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска пострадала в римском метро

14.07.2017 10:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Белоруска получила травмы в метро столицы Италии и была госпитализирована, сообщила газета La Repubblica.

Итальянское издание не уточняет, когда произошел инцидент в метро Рима.

По данным La Repubblica, 43-летняя белоруска пыталась вскочить в последний вагон метро, однако двери закрылись и ее "протащило" по туннелю до следующей станции. Внутри вагона оказалась только рука женщины.

Как сообщают очевидцы события, в вагоне работала предусмотренная для подобных случаев сигнализация, однако на нее никто не отреагировал.

Белоруску экстренно госпитализировали: у женщины диагностированы несколько переломов. Впрочем, врачи утверждают, что угрозы жизни нет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина застряла в дверях поезда метро, электричка "протащила" ее одну станцию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
За сутки трое человек попали в больницу, получив ожоги при попытке разжечь костер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика