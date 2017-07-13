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Белоруска пострадала в римском метро
14.07.2017 10:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Белоруска получила травмы в метро столицы Италии и была госпитализирована, сообщила газета
Итальянское издание не уточняет, когда произошел инцидент в метро Рима.
По данным La Repubblica, 43-летняя белоруска пыталась вскочить в последний вагон метро, однако двери закрылись и ее "протащило" по туннелю до следующей станции. Внутри вагона оказалась только рука женщины.
Как сообщают очевидцы события, в вагоне работала предусмотренная для подобных случаев сигнализация, однако на нее никто не отреагировал.
Белоруску экстренно госпитализировали: у женщины диагностированы несколько переломов. Впрочем, врачи утверждают, что угрозы жизни нет.
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Женщина застряла в дверях поезда метро, электричка "протащила" ее одну станцию.
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