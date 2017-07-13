Белоруска пострадала в римском метро

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Белоруска получила травмы в метро столицы Италии и была госпитализирована, сообщила газета La Repubblica .

Итальянское издание не уточняет, когда произошел инцидент в метро Рима.

По данным La Repubblica, 43-летняя белоруска пыталась вскочить в последний вагон метро, однако двери закрылись и ее "протащило" по туннелю до следующей станции. Внутри вагона оказалась только рука женщины.

Как сообщают очевидцы события, в вагоне работала предусмотренная для подобных случаев сигнализация, однако на нее никто не отреагировал.

Белоруску экстренно госпитализировали: у женщины диагностированы несколько переломов. Впрочем, врачи утверждают, что угрозы жизни нет.