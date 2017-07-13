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Новенький "крузак" угнали ночью в Минске
14.07.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Внедорожник Toyota Land Cruiser 150 был угнан в ночь на четверг во Фрунзенском районе Минска, сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел республики.
В МВД отметили, что автомобиль 2017 года выпуска и был оборудован сигнализацией. Госномер угнанной иномарки — 3795 РС-7.
Цены на такие автомобили в салоне Toyota начинаются от 66 тысяч рублей.
Как сообщили Sputnik в правоохранительных органах, в среднем в Беларуси ежегодно угоняют более одной тысячи автомобилей. По словам собеседников агентства, среди регионов по количеству угонов лидирует Минск.
Эксперты отметили, что на протяжении последних 15 лет самой большой популярностью у угонщиков пользуются ВАЗы из-за того, что этих автомобилей в частном парке белорусов больше всего.
По словам собеседников агентства, белорусских автоугонщиков чаще всего интересуют б/у-авто так называемых "народных" марок — Volkswagen, Ford, Opel и других. Согласно милицейской статистике, около 5% от угнанных автомобилей остаются не найденными.
Эксперты считают, что данный угон могли совершить так называемые "гастролеры-угонщики". Собеседники Sputnik не исключили, что такой дорогостоящий автомобиль могли угнать "под заказ" для любителей роскошных автомобилей из соседних стран.
Правоохранители также рассказали, что несколько лет назад в Беларуси были угнаны два новеньких "Лексуса" представительского класса, один из которых до сих пор не найден.
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Согласно статистике правоохранительных органов, в среднем в Беларуси за год угоняют более тысячи автомобилей.
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