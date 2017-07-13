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СК возбудил дело по факту смертельного ДТП у Национальной библиотеки

14.07.2017 12:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия у Национальной библиотеки, сообщили Sputnik в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

СК возбудил дело по факту смертельного ДТП у Национальной библиотеки
© Sputnik / Виктор Толочко
Мужчина погиб в ДТП напротив Национальной библиотеки

ДТП произошло в ночь на пятницу на проспекте Независимости, неподалеку от Национальной библиотеки. Автомобиль Volkswagen под управлением 32-летнего мужчины двигался по проспекту во второй полосе в сторону улицы Жасминовой. В какой-то момент на дорогу выбежал 38-летний мужчина. Водитель не смог затормозить и сбил пешехода, который скончался на месте аварии.

"Следователи провели осмотр места происшествия, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — рассказали в СК.

По информации следователей, водитель был трезв, состояние погибшего в момент аварии устанавливается.

В рамках расследования уголовного дела был назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено УГКСЭ по Минску. "По результатам разбирательства действиям участников ДТП будет дана окончательная правовая оценка", — заключили следователи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты установили, что в момент аварии водитель был трезв, устанавливается состояние погибшего.

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