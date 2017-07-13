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Собаки покусали двух женщин, разносящих жировки в Могилеве

14.07.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Две женщины, разносившие жировки в частном секторе Могилева, стали жертвами нападения собак, сообщила газета "Могилевские ведомости".

Собаки покусали двух женщин, разносящих жировки в Могилеве
CC BY 2.0 / Milestoned / What's that?
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Инцидент произошел с сотрудниками Центра городских информационных систем, которые принесли в частные дома квитанции по оплате ЖКУ.

По информации издания, напавшие на женщин, не были привязаны или закрыты в вольере.

Владельцу собак грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Владельцу собак грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

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