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Собаки покусали двух женщин, разносящих жировки в Могилеве
14.07.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Две женщины, разносившие жировки в частном секторе Могилева, стали жертвами нападения собак, сообщила газета "
Инцидент произошел с сотрудниками Центра городских информационных систем, которые принесли в частные дома квитанции по оплате ЖКУ.
По информации издания, напавшие на женщин, не были привязаны или закрыты в вольере.
Владельцу собак грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
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Владельцу собак грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
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