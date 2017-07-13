Подробности задержания российской семьи в Турции

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Российские дипломаты отслеживают развитие ситуации с российской семьей в Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



© Sputnik Антон Денисов Российская семья пропала в Турции

Родственники семьи из Саратовской области обратились в посольство в Турции с просьбой сообщить, где находятся их близкие, которые перестали выходить на связь месяц назад. В четверг СМИ сообщили, что Светлана Уханова, ее две дочери и гражданский муж Евгений Кочаари задержаны в Турции при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами. Отмечалось, что женщина хотела примкнуть к "Исламскому государству" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других государств).

"Посольство очень активно занимается (этим вопросом — Sputnik), как только у них будет дополнительная, новая информация появляться, они будут также ее комментировать. Ну и по нашей линии мы также будем отслеживать эту историю", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Вместе с тем, турецкий посол Хюссейн Дириоз заявил, что инцидент с российской семьей будет обсуждаться в ходе консультаций РФ и Турции на следующей неделе. "Этот вопрос относится к судебно-правовой практике", — добавил дипломат.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в области Татьяна Загородняя, разрешение на выезд за границу, полученное от родного отца одной из дочерей Ухановой, заканчивается. "Мать, хоть и является законным представителем, но, опять же, отец (Сергей Уханов) дал разрешение на выезд (дочери) только в Турцию и на определенный срок, срок этот заканчивается", — рассказала Загородняя.

Собеседница агентства подчеркнула, что у отца есть все основания, чтобы требовать вернуть ребенка в Россию.

К разрешению ситуации подключился и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Чиновник направил письма в компетентные органы с просьбой помочь в разрешении этого вопроса.

Вместе с тем родной отец несовершеннолетних детей Сергей Уханов находится в Сирии, однако турецкие власти пока не дают информацию о своих дальнейших действиях по отношению к задержанным. В Турцию отправилась мать Светланы Ухановой Елена Краевая, которая пытается добиться возвращения дочери и своих внучек в Россию.