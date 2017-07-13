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Израильские арабы расстреляли полицейских в Иерусалиме
14.07.2017 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Нападение на полицейских в Иерусалиме совершили трое граждан Израиля арабской национальности, сообщила антитеррористическая спецслужба ШАБАК.
Инцидент произошел 14 июля утром. Вооруженные люди открыли огонь по сотрудникам полиции в центре израильской столицы, у Львиных ворот Старого города. В результате нападения трое правоохранителей были ранены, двое из них серьезно. Они были госпитализированы.
"Двое офицеров полиции скончались в больнице от ранений, полученных в результате нападения террористов", — заявил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.
Жизни третьего полицейского, по информации медиков, ничего не угрожает.
Отмечается, что нападавшие, старшему из которых было 29 лет, были ликвидированы в результате перестрелки. При террористах были найдены два пистолета-пулемета типа "Карл-Густав", пистолет и ножи.
После происшествия израильская полиция закрыла Храмовую гору для пятничных молитв и эвакуировала оттуда посетителей.
Храмовая гора, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, почитается мусульманами как третья по значимости святыня их религии.
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