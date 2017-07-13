Израильские арабы расстреляли полицейских в Иерусалиме

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Нападение на полицейских в Иерусалиме совершили трое граждан Израиля арабской национальности, сообщила антитеррористическая спецслужба ШАБАК.

Инцидент произошел 14 июля утром. Вооруженные люди открыли огонь по сотрудникам полиции в центре израильской столицы, у Львиных ворот Старого города. В результате нападения трое правоохранителей были ранены, двое из них серьезно. Они были госпитализированы.

"Двое офицеров полиции скончались в больнице от ранений, полученных в результате нападения террористов", — заявил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

Жизни третьего полицейского, по информации медиков, ничего не угрожает.

Отмечается, что нападавшие, старшему из которых было 29 лет, были ликвидированы в результате перестрелки. При террористах были найдены два пистолета-пулемета типа "Карл-Густав", пистолет и ножи.

После происшествия израильская полиция закрыла Храмовую гору для пятничных молитв и эвакуировала оттуда посетителей.

Храмовая гора, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, почитается мусульманами как третья по значимости святыня их религии.