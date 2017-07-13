Россиянина оштрафовали за попытку пересечь границу без паспорта

МИНСК, 14 июл – Sputnik. По водительскому удостоверению пытался выехать в Украину через Беларусь гражданин России – мужчина был оштрафован белорусскими пограничниками за нарушение режима границы и правил пребывания.



© Sputnik Егор Еремов Пакистанцев с проводником-россиянином задержали в 500 м от границы

Инцидент произошел 13 июля в пункте пропуска "Веселовка", рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Житель Московской области, который следовал на Украину на автомобиле ВАЗ, при прохождении контрольных процедур в пункте пропуска предъявил пограничникам водительское удостоверение и пояснил, что паспорт забыл дома

"Однако водительское удостоверение не является документом, действительным для пересечения границы", – напомнили в ГПК. В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении по ст. 23.31 и 23.55 КоАП. За нарушение режима границы и правил пребывания забывчивому россиянину придется заплатить штраф.

В тот же день за аналогичное правонарушение была оштрафована гражданка России, которая направлялась через Беларусь в Польшу, ее задержали в пункте пропуска "Песчатка".

"Жительница Москвы, собираясь в поездку, перепутала свои заграничный и внутренний паспорта и отправилась в Польшу с документом, срок действия которого истек в 2013 году", – рассказали в ГПК.

В обоих случаях забывчивые граждане через границу пропущены не были, уточнили в комитете.