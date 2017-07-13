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Россиянина оштрафовали за попытку пересечь границу без паспорта
14.07.2017 14:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. По водительскому удостоверению пытался выехать в Украину через Беларусь гражданин России – мужчина был оштрафован белорусскими пограничниками за нарушение режима границы и правил пребывания.
© Sputnik Егор Еремов
Инцидент произошел 13 июля в пункте пропуска "Веселовка", рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Житель Московской области, который следовал на Украину на автомобиле ВАЗ, при прохождении контрольных процедур в пункте пропуска предъявил пограничникам водительское удостоверение и пояснил, что паспорт забыл дома
"Однако водительское удостоверение не является документом, действительным для пересечения границы", – напомнили в ГПК. В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении по ст. 23.31 и 23.55 КоАП. За нарушение режима границы и правил пребывания забывчивому россиянину придется заплатить штраф.
В тот же день за аналогичное правонарушение была оштрафована гражданка России, которая направлялась через Беларусь в Польшу, ее задержали в пункте пропуска "Песчатка".
"Жительница Москвы, собираясь в поездку, перепутала свои заграничный и внутренний паспорта и отправилась в Польшу с документом, срок действия которого истек в 2013 году", – рассказали в ГПК.
В обоих случаях забывчивые граждане через границу пропущены не были, уточнили в комитете.
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Гражданин России, который направлялся в Украину через Беларусь, пояснил белорусским пограничникам, что паспорт забыл дома.
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