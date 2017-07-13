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Мужчина и женщина получили ожоги в Копыльском районе, разжигая костер

14.07.2017 14:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Два человека получили ожоги в Копыльском районе и были госпитализированы в результате розжига костра легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили Sputnik в пятницу в Минском областном УМЧС.

Мужчина и женщина получили ожоги в Копыльском районе, разжигая костер
© Фото: МЧС Беларуси
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Инцидент произошел накануне вечером в деревне Дусаевщина.

"Женщина использовала легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы разжечь костер во дворе дома", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, на ней загорелась одежда. Потушить и пострадавшую, и костер попытался мужчина, в результате он тоже получил травмы.

Пострадавшие были доставлены в Копыльскую центральную районную больницу: у сельчанки диагностировали ожоги лица, груди и рук, у мужчины – живота и бедер.

В настоящее время оба проходят лечение, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время оба проходят лечение, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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