ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионерка три дня провела одна в лесу в Светлогорском районе

14.07.2017 14:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Три дня провела в лесу 82-летняя жительница деревни Большая Людвиновка Светлогорского района, сообщила газета "Ранак".

Пенсионерка три дня провела одна в лесу в Светлогорском районе
© Pixabay
Старушка чудом выжила в Хотимском районе, проведя трое суток в лесу

Пенсионерка ушла за ягодами 9 июля и не вернулась домой.

Родственники пропавшей пожилой женщины обратились в милицию, однако в первые дни поиски не дали результата. В среду 12 июля было решено подключить к розыскам сотрудников МЧС и военнослужащих. 

Старушку нашли в семи километрах от деревни, она была истощена. Пострадавшую передали медикам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поиске пропавшей женщины, которая ушла за ягодами, принимали участие милиционеры, военные и пожарные.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Россиянина оштрафовали за попытку пересечь границу без паспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика