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Пенсионерка три дня провела одна в лесу в Светлогорском районе
14.07.2017 14:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Три дня провела в лесу 82-летняя жительница деревни Большая Людвиновка Светлогорского района, сообщила газета "
Пенсионерка ушла за ягодами 9 июля и не вернулась домой.
Родственники пропавшей пожилой женщины обратились в милицию, однако в первые дни поиски не дали результата. В среду 12 июля было решено подключить к розыскам сотрудников МЧС и военнослужащих.
Старушку нашли в семи километрах от деревни, она была истощена. Пострадавшую передали медикам.
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В поиске пропавшей женщины, которая ушла за ягодами, принимали участие милиционеры, военные и пожарные.
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