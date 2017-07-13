Пенсионерка три дня провела одна в лесу в Светлогорском районе

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Три дня провела в лесу 82-летняя жительница деревни Большая Людвиновка Светлогорского района, сообщила газета " Ранак ".

Пенсионерка ушла за ягодами 9 июля и не вернулась домой.

Родственники пропавшей пожилой женщины обратились в милицию, однако в первые дни поиски не дали результата. В среду 12 июля было решено подключить к розыскам сотрудников МЧС и военнослужащих.

Старушку нашли в семи километрах от деревни, она была истощена. Пострадавшую передали медикам.