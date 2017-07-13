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Всплеск фактов заражения ВИЧ отмечают в Гомельской области

14.07.2017 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Значительный рост числа преступлений, связанных с заражением человека вирусом иммунодефицита человека, фиксируют в Гомельской области.

"Если в период с 2012 по 2016 годы было зарегистрировано 38 преступлений, предусмотренных статьей 157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь, то за 6 месяцев 2017 года их выявлено уже 50", — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Наибольшее количество таких преступлений (16) зарегистрировано в Светлогорском районе. Второе и третье место держат Жлобинский (9) и Речицкий (8 случаев) район. При этом все потерпевшие были заражены ВИЧ половым путем.

Санкции по статье "Заражение вирусом иммунодефицита человека" предусматривают наказание от штрафа за заведомое поставление другого в опасность до 13 лет тюрьмы за заражение двух и более лиц.

В частности, два года колонии общего режима получила жительница сельской местности Светлогорского района, которая знала, что с 2007 года является носителем ВИЧ, однако неоднократно вступала в половые контакты без использования презерватива со своим сожителем.

Такое же наказание назначено и жительнице Светлогорска, у которой ВИЧ обнаружили в 2004 году.

"По словам обвиняемой, так как долгие годы болезнь никак не проявлялась, она убедила себя в наличии врачебной ошибки и постаралась забыть о страшном диагнозе. Женщина вышла замуж, и в течение нескольких лет вступала в интимную близость с супругом, не предохраняясь. В итоге мужчина был заражен ВИЧ", — рассказали в УСК.

По данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в области проживает 6979 человек с ВИЧ-инфекцией. Большинство выявленных носителей ВИЧ в первом полугодии 2017 года относятся к возрастной группе 40 лет и старше (40%). Количество новых пациентов в возрасте 35-39 лет составило 25%, в возрасте 30-34 года — 18%.

 
Теги: Минск
 
 
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За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 50 преступлений, предусмотренных статьей "Заражение вирусом иммунодефицита человека" УК РБ.

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