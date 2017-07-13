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СК проводит проверку по факту гибели лесничего в Оршанском районе
14.07.2017 15:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Рабочий лесхоза погиб после падения на него ели, которую он пилил, сообщили Sputnik в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.
© Sputnik Сергей Мальгавко
Инцидент произошел 7 июля. Сотрудник лесхоза, 1984 года рождения, работал валке леса на территории Копысского лесничества.
"Предварительно установлено, что примерно в 15:00 на мужчину упала ель, которую он пилил. Мужчина погиб на месте происшествия", — сообщил в СК.
Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета начал проверку по факту гибели рабочего. Следователи уже провели осмотр места происшествия. Изъята документация, регламентирующая порядок проведения работ.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются иные обстоятельства трагедии.
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Молодой мужчина работал на валке леса и погиб на рабочем месте, когда на него упала подпиленная им ель.
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