СК проводит проверку по факту гибели лесничего в Оршанском районе

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Рабочий лесхоза погиб после падения на него ели, которую он пилил, сообщили Sputnik в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.



© Sputnik Сергей Мальгавко Сельчанина убило током в Кобринском районе при заготовке дров

Инцидент произошел 7 июля. Сотрудник лесхоза, 1984 года рождения, работал валке леса на территории Копысского лесничества.

"Предварительно установлено, что примерно в 15:00 на мужчину упала ель, которую он пилил. Мужчина погиб на месте происшествия", — сообщил в СК.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета начал проверку по факту гибели рабочего. Следователи уже провели осмотр места происшествия. Изъята документация, регламентирующая порядок проведения работ.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются иные обстоятельства трагедии.