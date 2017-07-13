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Мужчина с бензопилой напал на жену в Бобруйском районе

14.07.2017 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Молодой житель деревни Богушовка истязал супругу заведенной бензопилой, сообщила заместитель прокурора Бобруйского района Зоя Алексютина.

Мужчина с бензопилой напал на жену в Бобруйском районе
© Flickr/ morebyless
Житель Лиды напал с ножом на жену, женщина госпитализирована

Первый скандал между 25-летним местным жителем и его супругой разгорелся в день свадьбы в июне прошлого года: он грубо обругал ее и ударил по лицу.

"Регулярно "поучал" жену кулаками, резиновым шлангом и заведенной бензопилой. Однажды, когда супруга держала на руках пятимесячного сына, Андрей, желая ее припугнуть, просунул заведенную бензопилу между ее ног. Крутящаяся цепь захватила брючную ткань, а вместе с ней и человеческое тело", — написала Алексютина в газете "Трыбуна працы".

После этого мужчина несколько раз просил у женщины прощения, супруга выгораживала своего мучителя перед милиционерами.

"Однако семейные отношения обострялись с каждым днем. Спокойный по характеру Андрей становился агрессивным и вспыльчивым, стоило ему лишь немного употребить спиртного. Но и жена его, как уверяют люди из ближайшего окружения, была не безгрешна", – отметила зампрокурора.

После многочисленных скандалов ребенка пары забрали в больницы, "пока супруги приведут в порядок свое жилище и всерьез задумаются над поведением".

"События, происходящие в семье, выходят далеко за рамки личных отношений. Они взяты правоохранительными органами на особый контроль. Судом Бобруйского района и Бобруйска Андрей признан виновным в истязании, причинении легких телесных повреждений, угрозе убийством", – добавила зампрокурора.

Мужчину в качестве наказания суд приговорил к двум годам в исправительной колонии открытого типа.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель деревни в Бобруйском районе регулярно истязал свою супругу - начались скандалы прямо в день свадьбы год назад.

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