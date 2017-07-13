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Тело молодого мужчины найдено на общем балконе дома в Минске

14.07.2017 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Труп 30-летнего мужчины был обнаружен на одном из общих балконов жилого дома в Минске, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Тело молодого мужчины найдено на общем балконе дома в Минске
© Pixabay
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Тело нашли на балконе дома, расположенного на улице Герасименко, днем в среду 12 июля.

"С колото-резаными ранами грудной клетки был обнаружен труп мужчины", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что предварительно было установлено: его накануне вечером в ссоре после распития алкоголя напитков зарезал 37-летний неработающий минчанин. 

В настоящее время мужчина, подозреваемый в убийстве собутыльника, задержан.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники милиции установили, что минчанина в пьяной ссоре зарезал собутыльник.

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