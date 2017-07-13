В Солигорске хулиганы ограбили дедушку, получившего пенсию

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Солигорска, подозреваемых в краже денег у пожилого мужчины, сообщили в пятницу в УВД Миноблисполкома.

Ограбление случилось утром. 78-летний потерпевший получил пенсию и отправился за покупками. Недалеко от торговой точки он стал жертвой преступления. Грабителей не смутила оживленность места и светлое время суток. Они повалили дедушку на землю, удерживая его за руки, забрали из нагрудного кармана деньги. Злоумышленники выбрали жертву, предположив, что у пожилого покупателя осталась сдача после похода в магазин.

"Всего криминальный дуэт забрал 270 рублей, часть которых потратил на такси и спиртное", — рассказали в УВД.

Ограбление произошло на глазах у случайного прохожего, благодаря показаниям которого грабителей оперативно нашли. Один из разыскиваемых, 45-летний житель Солигорска, был задержан уже спустя несколько часов. Второй — сегодня утром.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Беларуси ("Грабеж"). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее подследственные привлекались к уголовной ответственности: один — за убийство, второй — за грабежи и разбои, отметили в УВД.