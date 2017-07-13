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Сбитый в Мозыре 10-летний мальчик умер через 2 недели в больнице

14.07.2017 16:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Десятилетний мальчик, которого в Мозыре сбил легковой автомобиль, скончался в больнице спустя две недели от полученных в ДТП травм, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Сбитый в Мозыре 10-летний мальчик умер через 2 недели в больнице
© Pexels
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Авария произошла 30 июня на улице Социалистической районного центра: около 20:10 под колеса машины Volkswagen Golf попал ребенок – мальчика скорая доставила в реанимацию Мозырской центральной районной больницы.

"Мальчик от полученных телесных повреждений 13 июля в больнице умер", – сказали в МВД.

По данным УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулем машины находился 20-летний житель Мозыря.

По предварительной информации, мужчина не успел среагировать на внезапно появившегося ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчина, сбивший мальчика, не успел среагировать на внезапно появившегося ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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