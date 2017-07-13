|
На египетском курорте мужчина с ножом напал на туристов: погибли двое украинцев
В Хургаде двое туристов из Украины погибли в результате нападения, сообщает
Еще четыре человека получили ранения.
Отмечается, что нападение произошло в одной из гостиниц курорта. Нападавший пришел в отель с близлежащего общественного пляжа.
Нападавший был вооружен ножом. Он находится под стражей.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще четыре человека получили ранения.
|
Архив (ЧП)
Комментарии