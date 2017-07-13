На египетском курорте мужчина с ножом напал на туристов: погибли двое украинцев

В Хургаде двое туристов из Украины погибли в результате нападения, сообщает Reuters со ссылкой МВД Египта.

Еще четыре человека получили ранения.

Отмечается, что нападение произошло в одной из гостиниц курорта. Нападавший пришел в отель с близлежащего общественного пляжа.

Нападавший был вооружен ножом. Он находится под стражей.

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