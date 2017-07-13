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Туристы погибли при вооруженном нападении на пляже в Хургаде

14.07.2017 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Двое украинцев погибли при вооруженном нападении на отдыхающих туристов гостиницы в Хургаде, передает в пятницу агентство Рейтер.

Как сообщают местные СМИ, вооруженный ножом человек приплыл на закрытый пляж гостиницы в Хургаде с общественного пляжа, который находится неподалеку. После чего напал на туристов с ножом. Два человека, по предварительной версии, с украинским гражданством погибли, четыре получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

Полиция задержала нападавшего, проводится расследование. Мотив злоумышленника пока не установлен.

Согласно последним данным, среди пострадавших в Хургаде — женщина с гражданством России и Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция задержала нападавшего, проводится расследование.

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