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В Солигорске двое неизвестных ограбили 78-летнего дедушку

14.07.2017 17:47 — ЧП | Tut.by  
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На днях в Солигорске двое мужчин ограбили 78-летнего пенсионера, который вышел за покупками в магазин. Незнакомцы забрали у него недавно полученную пенсию. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.


Фото: sudexpert.gov.by

Двое мужчин повалили старика на землю и, удерживая за руки, достали из нагрудного кармана 270 рублей.

— Злоумышленники не случайно выбрали жертву, предположив, что у пожилого покупателя наверняка осталась сдача после похода в магазин. При этом грабителей не смутила оживленность места и светлое время суток, — рассказал начальник уголовного розыска Солигорского РОВД Валерий Волосюк.

Одного из нападавших задержали по горячим следам благодаря помощи очевидца. Тот запомнил мужчину, почти все тело которого было покрыто татуировками. Второго подозреваемого задержали позже.

Часть денег мужчины успели потратить на такси и спиртное. Известно, что один из них ранее судим за убийство, второй — за грабежи и разбои.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 УК (Грабеж). Им грозит вплоть до 6 лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 24
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Задержаны двое подозреваемых, это ранее судимые за убийство и грабеж мужчины.

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