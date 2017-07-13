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Прокуратуру Рима просят провести проверку из-за ЧП с белоруской в метро

14.07.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Прокуратуру Рима просят провести проверку по факту травмирования в метро столицы Италии гражданки Беларуси, сообщил телеканал TGCom24.

Прокуратуру Рима просят провести проверку из-за ЧП с белоруской в метро
Белоруска пострадала в римском метро

Инцидент с женщиной произошел 12 июля на станции Термини: руку женщины зажало в дверях вагона, и состав протащил ее по тоннелю несколько десятков метров. Как сообщил телеканал, итальянская ассоциация Codacons, занимающаяся защитой прав потребителей, обратилась в прокуратуру Рима с просьбой расследовать произошедшее в метро.

"Из показаний некоторых пассажиров, аварийные системы, расположенные в вагонах, не сработали должным образом", – сказал президент Codacons Карло Риенци.

Он также сообщил, что ассоциация уже направила обращение в прокуратуру Рима для проведения расследования по факту, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в общественном транспорте.

Как ранее стало известно, 43-летняя белоруска получила в результате ЧП несколько переломов и была доставлена в больницу. Она, по информации медиков, находится в тяжелом состоянии, но здоровью женщины ничего не угрожает.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска получила в результате ЧП несколько переломов и была доставлена в больницу.

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