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Прокуратуру Рима просят провести проверку из-за ЧП с белоруской в метро
14.07.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Прокуратуру Рима просят провести проверку по факту травмирования в метро столицы Италии гражданки Беларуси, сообщил телеканал
Инцидент с женщиной произошел 12 июля на станции Термини: руку женщины зажало в дверях вагона, и состав протащил ее по тоннелю несколько десятков метров. Как сообщил телеканал, итальянская ассоциация Codacons, занимающаяся защитой прав потребителей, обратилась в прокуратуру Рима с просьбой расследовать произошедшее в метро.
"Из показаний некоторых пассажиров, аварийные системы, расположенные в вагонах, не сработали должным образом", – сказал президент Codacons Карло Риенци.
Он также сообщил, что ассоциация уже направила обращение в прокуратуру Рима для проведения расследования по факту, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в общественном транспорте.
Как ранее стало известно, 43-летняя белоруска получила в результате ЧП несколько переломов и была доставлена в больницу. Она, по информации медиков, находится в тяжелом состоянии, но здоровью женщины ничего не угрожает.
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Белоруска получила в результате ЧП несколько переломов и была доставлена в больницу.
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