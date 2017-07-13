ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Малолетний велосипедист попал под BMW в Гомеле

14.07.2017 18:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Малолетний велосипедист попал под легковой автомобиль в Гомеле, ребенок получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Малолетний велосипедист попал под BMW в Гомеле
© Sputnik / Виктор Толочко
Сбитый в Мозыре 10-летний мальчик умер через 2 недели в больнице

ДТП произошло накануне около 16:00 в районе перекрестка улиц Кирова и Новополесской областного центра.

"Водитель, управляя автомобилем BMW 525, при выезде с перекрестка совершил наезд на 13-летнего велосипедиста", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что ребенок переезжал пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

Велосипедиста после ДТП доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, где у него диагностировали легкие травмы. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок переезжал пешеходный переход на перекрестке на зеленый сигнал светофора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Прокуратуру Рима просят провести проверку из-за ЧП с белоруской в метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика