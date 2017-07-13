Малолетний велосипедист попал под BMW в Гомеле

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Малолетний велосипедист попал под легковой автомобиль в Гомеле, ребенок получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Сбитый в Мозыре 10-летний мальчик умер через 2 недели в больнице

ДТП произошло накануне около 16:00 в районе перекрестка улиц Кирова и Новополесской областного центра.

"Водитель, управляя автомобилем BMW 525, при выезде с перекрестка совершил наезд на 13-летнего велосипедиста", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что ребенок переезжал пешеходный переход на зеленый сигнал светофора.

Велосипедиста после ДТП доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, где у него диагностировали легкие травмы. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой.