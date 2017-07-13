МИНСК, 14 июл — Sputnik. Каскадер Джон Бернекер разбился на съемках нового сезона популярного сериала "Ходячие мертвецы", сообщило в пятницу издание Deadline .

Американский постапокалиптический телесериал "Ходячие мертвецы" выходит на экраны с 2010 года. За это время он завоевал любовь публики и в целом положительную оценку кинокритиков. Также сериал номинировался на ряд престижных наград — в том числе и Золотой глобус.

На съемках восьмого сезона "Ходячих мертвецов", который должны представить уже в октябре этого года, разбился один из каскадеров — Джон Бернекер. Он неудачно выполнил трюк, после чего был доставлен в одну из местных больниц.

A stuntman from The Walking Dead who had an accident today on set has died, RIP John Bernecker. Thank you for all that you did for the show. pic.twitter.com/b9QdDwdOng — The Walking Dead (@TheWalkingNews) July 14, 2017 ​

По данным американских журналистов, у каскадера констатирована смерть мозга — сейчас он подключен к системе жизнеобеспечения.

Съемки восьмого сезона сериала "Ходячие мертвецы" из-за трагедии приостановлены, и пока не объявлено, когда и при каких условиях они будут возобновлены.