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На съемках сериала "Ходячие мертвецы" разбился каскадер
14.07.2017 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Каскадер Джон Бернекер разбился на съемках нового сезона популярного сериала "Ходячие мертвецы", сообщило в пятницу
Американский постапокалиптический телесериал "Ходячие мертвецы" выходит на экраны с 2010 года. За это время он завоевал любовь публики и в целом положительную оценку кинокритиков. Также сериал номинировался на ряд престижных наград — в том числе и Золотой глобус.
На съемках восьмого сезона "Ходячих мертвецов", который должны представить уже в октябре этого года, разбился один из каскадеров — Джон Бернекер. Он неудачно выполнил трюк, после чего был доставлен в одну из местных больниц.
По данным американских журналистов, у каскадера констатирована смерть мозга — сейчас он подключен к системе жизнеобеспечения.
Съемки восьмого сезона сериала "Ходячие мертвецы" из-за трагедии приостановлены, и пока не объявлено, когда и при каких условиях они будут возобновлены.
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Съемки популярного телесериала приостановлены, однако продюсеры не говорят, надолго ли.
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