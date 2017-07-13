ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На съемках сериала "Ходячие мертвецы" разбился каскадер

14.07.2017 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Каскадер Джон Бернекер разбился на съемках нового сезона популярного сериала "Ходячие мертвецы", сообщило в пятницу издание Deadline.

Американский постапокалиптический телесериал "Ходячие мертвецы" выходит на экраны с 2010 года. За это время он завоевал любовь публики и в целом положительную оценку кинокритиков. Также сериал номинировался на ряд престижных наград — в том числе и Золотой глобус.

На съемках восьмого сезона "Ходячих мертвецов", который должны представить уже в октябре этого года, разбился один из каскадеров — Джон Бернекер. Он неудачно выполнил трюк, после чего был доставлен в одну из местных больниц.

По данным американских журналистов, у каскадера констатирована смерть мозга — сейчас он подключен к системе жизнеобеспечения.

Съемки восьмого сезона сериала "Ходячие мертвецы" из-за трагедии приостановлены, и пока не объявлено, когда и при каких условиях они будут возобновлены.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Съемки популярного телесериала приостановлены, однако продюсеры не говорят, надолго ли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Посольство РБ в Египте: белорусы не пострадали при нападении в Хургаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика