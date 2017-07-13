Посольство РБ в Египте: белорусы не пострадали при нападении в Хургаде

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Посольство Беларуси следит за развитием ситуации в Хургаде, на одном из пляжей которой было совершено нападение на туристов.

По предварительным данным посольства, белорусы во время атаки не пострадали.

В ходе атаки на туристов в Хургаде, по предварительным данным, граждане Беларуси не пострадали. Посольство продолжает отслеживать ситуацию. — BelarusEmbEgy (@BelarusEmbEgy) July 14, 2017 ​

Ранее стало известно, что вооруженный человек совершил нападение на туристов, отдыхавших на закрытом пляже гостиницы в Хургаде. По данным информагентств, погибли два человека, четыре получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Посольство Украины в Египте пока не подтвердило информацию о том, что погибли две украинские туристки. Также не подтверждены данные, что пострадали граждане Украины. Среди пострадавших могут быть Граждане Германии, Сербии, Польши.

В числе раненых есть женщина с гражданством России и Украины, сообщил журналистам генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев. Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.