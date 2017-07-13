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Посольство РБ в Египте: белорусы не пострадали при нападении в Хургаде
14.07.2017 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Посольство Беларуси следит за развитием ситуации в Хургаде, на одном из пляжей которой было совершено нападение на туристов.
По предварительным данным посольства, белорусы во время атаки не пострадали.
Ранее стало известно, что вооруженный человек совершил нападение на туристов, отдыхавших на закрытом пляже гостиницы в Хургаде. По данным информагентств, погибли два человека, четыре получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.
Посольство Украины в Египте пока не подтвердило информацию о том, что погибли две украинские туристки. Также не подтверждены данные, что пострадали граждане Украины. Среди пострадавших могут быть Граждане Германии, Сербии, Польши.
В числе раненых есть женщина с гражданством России и Украины, сообщил журналистам генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев. Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.
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Гражданство двух погибших туристов устанавливается, среди пострадавших - женщина с гражданством России и Украины.
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