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Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии
14.07.2017 22:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Мужчина с ножом напал на отдыхающих иностранных туристов в Хургаде, в результате погибли две женщины, четыре человека пострадали.
© Sputnik Юрий Сомов
Сначала СМИ сообщили о гибели двух гражданок Украины. Однако эта информация не подтвердилась. По уточненным данным, жертвами атаки стали две женщины из Германии.
В пятницу неизвестный
Нападавшего задержали сотрудники отеля. Мотивы злоумышленника до сих пор неизвестны. По предварительной информации, он может страдать психическим заболеванием.
Посольство Беларуси сообщило, что
Посольство Украины в Египте призвало граждан своей страны из-за нападения на туристов в Хургаде не покидать территории отелей. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин осудил атаку и выразил соболезнования родным погибших.
Министр добавил, что украинский консул выясняет ситуацию на месте трагедии в Хургаде.
В связи с нападением Ростуризм напомнил российским туроператорам о запрете продажи путевок в Египет. Авиасообщение между странами по-прежнему приостановлено.
"Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Египте и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также Ростуризм призвал граждан РФ объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в эту страну.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Это решение приняла РФ
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Посольство Беларуси в Египте сообщило в пятницу, что белорусов среди пострадавших в атаке нет.
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