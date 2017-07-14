Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Мужчина с ножом напал на отдыхающих иностранных туристов в Хургаде, в результате погибли две женщины, четыре человека пострадали.



© Sputnik Юрий Сомов Туристы погибли при вооруженном нападении на пляже в Хургаде

Сначала СМИ сообщили о гибели двух гражданок Украины. Однако эта информация не подтвердилась. По уточненным данным, жертвами атаки стали две женщины из Германии.

В пятницу неизвестный напал с ножом на туристов , отдыхавших на закрытом отеле пляжа в Хургаде. Туда он по берегу пробрался с территории соседнего общественного пляжа. Мужчина убил двух женщин и ранил еще четырех человек, среди которых гражданки Армении, Чехии и одна туристка с гражданством России и Украины.

Нападавшего задержали сотрудники отеля. Мотивы злоумышленника до сих пор неизвестны. По предварительной информации, он может страдать психическим заболеванием.

Посольство Беларуси сообщило, что граждане нашей страны при атаке не пострадали .

Посольство Украины в Египте призвало граждан своей страны из-за нападения на туристов в Хургаде не покидать территории отелей. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин осудил атаку и выразил соболезнования родным погибших.

1/2 Засуджую брутальну атаку в Єгипті.Cпівчуття рідним та близьким жертв,швидкого одужання постраждалим.Жорстокості не може бути виправдання — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июля 2017 г. ​

Министр добавил, что украинский консул выясняет ситуацию на месте трагедии в Хургаде.

В связи с нападением Ростуризм напомнил российским туроператорам о запрете продажи путевок в Египет. Авиасообщение между странами по-прежнему приостановлено.

"Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Египте и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также Ростуризм призвал граждан РФ объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в эту страну.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Это решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившееся на борту (217 российских туристов и семь членов экипажа) погибли. Впоследствии ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.