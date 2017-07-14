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Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии

14.07.2017 22:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Мужчина с ножом напал на отдыхающих иностранных туристов в Хургаде, в результате погибли две женщины, четыре человека пострадали.

Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии
© Sputnik Юрий Сомов
Туристы погибли при вооруженном нападении на пляже в Хургаде

Сначала СМИ сообщили о гибели двух гражданок Украины. Однако эта информация не подтвердилась. По уточненным данным, жертвами атаки стали две женщины из Германии.

В пятницу неизвестный напал с ножом на туристов, отдыхавших на закрытом отеле пляжа в Хургаде. Туда он по берегу пробрался с территории соседнего общественного пляжа. Мужчина убил двух женщин и ранил еще четырех человек, среди которых гражданки Армении, Чехии и одна туристка с гражданством России и Украины.

Нападавшего задержали сотрудники отеля. Мотивы  злоумышленника до сих пор неизвестны. По предварительной информации, он может страдать психическим заболеванием.

Посольство Беларуси сообщило, что граждане нашей страны при атаке не пострадали.

Посольство Украины в Египте призвало граждан своей страны из-за нападения на туристов в Хургаде не покидать территории отелей. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин осудил атаку и выразил соболезнования родным погибших.

Министр добавил, что украинский консул выясняет ситуацию на месте трагедии в Хургаде.

В связи с нападением Ростуризм напомнил российским туроператорам о запрете продажи путевок в Египет. Авиасообщение между странами по-прежнему приостановлено.

"Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Египте и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также Ростуризм призвал граждан РФ объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в эту страну.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Это решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившееся на борту (217 российских туристов и семь членов экипажа) погибли. Впоследствии ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство Беларуси в Египте сообщило в пятницу, что белорусов среди пострадавших в атаке нет.

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