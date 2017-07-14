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Сотни человек протестовали в Париже в День взятия Бастилии

14.07.2017 21:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Акция протеста прошла в пятницу во французской столице в национальный праздник — День взятия Бастилии, сотни человек выступили против реформ президента Эммануэля Макрона.

Также протестующие были "не рады" визиту во Францию лидера США Дональда Трампа. Люди несли плакаты с перечеркнутым именем американского президента.

Поводом для недовольства большого количества французов являются и социальные реформы, предлагаемые Эммануэлем Макроном.

Двухдневный визит Трампа во Францию завершился в пятницу. Президент США провел переговоры со своим французским коллегой Макроном, также он посетил посольство США в Париже, поужинал в Эйфелевой башне и посмотрел военной парад на Елисейских полях.

В этом году торжества были приурочены к 100-летию вступления США в Первую мировую войну, поэтому вместе с французскими солдатами по главному проспекту Парижа промаршировали и американские военнослужащие.

 
Теги: Минск
 
 
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Французы выступили против социальных реформ президента Эммануэля Макрона, а также визита в страну Дональда Трампа.

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