Сотни человек протестовали в Париже в День взятия Бастилии

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Акция протеста прошла в пятницу во французской столице в национальный праздник — День взятия Бастилии, сотни человек выступили против реформ президента Эммануэля Макрона.

Также протестующие были "не рады" визиту во Францию лидера США Дональда Трампа. Люди несли плакаты с перечеркнутым именем американского президента.

Поводом для недовольства большого количества французов являются и социальные реформы, предлагаемые Эммануэлем Макроном.

Двухдневный визит Трампа во Францию завершился в пятницу. Президент США провел переговоры со своим французским коллегой Макроном, также он посетил посольство США в Париже, поужинал в Эйфелевой башне и посмотрел военной парад на Елисейских полях.

В этом году торжества были приурочены к 100-летию вступления США в Первую мировую войну, поэтому вместе с французскими солдатами по главному проспекту Парижа промаршировали и американские военнослужащие.