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Сотни человек протестовали в Париже в День взятия Бастилии
14.07.2017 21:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Акция протеста прошла в пятницу во французской столице в национальный праздник — День взятия Бастилии, сотни человек выступили против реформ президента Эммануэля Макрона.
Также протестующие были "не рады" визиту во Францию лидера США Дональда Трампа. Люди несли плакаты с перечеркнутым именем американского президента.
Поводом для недовольства большого количества французов являются и социальные реформы, предлагаемые Эммануэлем Макроном.
Двухдневный визит Трампа во Францию завершился в пятницу. Президент США провел переговоры со своим французским коллегой Макроном, также он посетил посольство США в Париже, поужинал в Эйфелевой башне и посмотрел военной парад на Елисейских полях.
В этом году торжества были приурочены к 100-летию вступления США в Первую мировую войну, поэтому вместе с французскими солдатами по главному проспекту Парижа промаршировали и американские военнослужащие.
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Французы выступили против социальных реформ президента Эммануэля Макрона, а также визита в страну Дональда Трампа.
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