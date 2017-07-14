Подростки напали с кислотой на прохожих в Лондоне

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Двое молодых людей задержаны британской полицией по подозрению в причастности к нападениям с использованием кислоты в Лондоне.

Сначала правоохранители задержали 16-летнего подростка. Он подозревается в нанесении телесных повреждений, а также в краже. Позже полиции удалось задержать второго злоумышленника: им оказался 15-летний молодой человек. Оба подозреваемых теперь находятся в полицейском участке на севере Лондона.

Five hurt in acid attack robberies in London, teenager arrested https://t.co/OQwXMwlmhs pic.twitter.com/00LMM7CR34 — Reuters Top News (@Reuters) July 14, 2017 ​

Вечером в четверг на востоке британской столицы были совершены пять атак с использованием кислоты. Первым пострадал водитель мопеда — ему хулиганы прыснули кислотой в лицо. Они также передвигались на мопеде. Затем один из нападавших угнал транспортное средство пострадавшего.

По данным правоохранителей, в результате последовавших атак пострадали еще четыре человека. Один из них получил сильные ожоги.