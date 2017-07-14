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Подростки напали с кислотой на прохожих в Лондоне
14.07.2017 20:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Двое молодых людей задержаны британской полицией по подозрению в причастности к нападениям с использованием кислоты в Лондоне.
Сначала правоохранители задержали 16-летнего подростка. Он подозревается в нанесении телесных повреждений, а также в краже. Позже полиции удалось задержать второго злоумышленника: им оказался 15-летний молодой человек. Оба подозреваемых теперь находятся в полицейском участке на севере Лондона.
Вечером в четверг на востоке британской столицы были совершены пять атак с использованием кислоты. Первым пострадал водитель мопеда — ему хулиганы прыснули кислотой в лицо. Они также передвигались на мопеде. Затем один из нападавших угнал транспортное средство пострадавшего.
По данным правоохранителей, в результате последовавших атак пострадали еще четыре человека. Один из них получил сильные ожоги.
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Злоумышленники совершили пять атак с использованием кислоты, несколько человек получили ожоги.
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