Польская таможня: белорус спрятал в своей Audi Q7 сигарет на $5 тысяч

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Гражданин Беларуси был задержан в Польше за контрабанду табачных изделий – таможенники обнаружили в тайниках его машины сигарет на общую сумму в 5 тысяч долларов США, сообщили в пятницу в Подляшском департаменте пограничной службы.



© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej Белоруску на краденом Range Rover задержали в Бобровниках

Автомобиль Audi Q7, за рулем которой находился 33-летний белорус, остановили в районе населенного пункта Гибы по подозрению в перевозке через границу запрещенных товаров.

"При проверке автомобиля, таможенники выяснили, что в тайниках в полу и порогах находится более 1,3 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизами", – сказали в департаменте.

Общая стоимость задержанных контрабандных табачных изделий белорусского производства составила 18 тысяч злотых (5 тысяч долларов США).

Гражданину Беларуси за совершенное преступление грозит уголовная ответственность или значительный штраф.