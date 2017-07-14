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Польская таможня: белорус спрятал в своей Audi Q7 сигарет на $5 тысяч
14.07.2017 19:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Гражданин Беларуси был задержан в Польше за контрабанду табачных изделий – таможенники обнаружили в тайниках его машины сигарет на общую сумму в 5 тысяч долларов США, сообщили в пятницу в Подляшском департаменте пограничной службы.
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Автомобиль Audi Q7, за рулем которой находился 33-летний белорус, остановили в районе населенного пункта Гибы по подозрению в перевозке через границу запрещенных товаров.
"При проверке автомобиля, таможенники выяснили, что в тайниках в полу и порогах находится более 1,3 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизами", – сказали в департаменте.
Общая стоимость задержанных контрабандных табачных изделий белорусского производства составила 18 тысяч злотых (5 тысяч долларов США).
Гражданину Беларуси за совершенное преступление грозит уголовная ответственность или значительный штраф.
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Сигареты с белорусскими акцизами были спрятаны в тайниках в полу машины и порогах.
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