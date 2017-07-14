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Дело о тройном убийстве: прокурор снова просит расстрел
15.07.2017 10:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Дело об убийстве трех человек — молодой пары в квартире на Алибегова в Минске и мужчины в Колядичах будет рассмотрено повторно. Верховный суд Беларуси отменил приговор Минского городского суда 3 фигурантам данного резонансного дела. Оно решением коллегии по уголовным дел делам Верховного суда отправлено на повторное рассмотрение в Мингорсуд, его будет рассматривать новый состав суда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года.
Будет ли новый расстрельный приговор?
Во время первого рассмотрения данного уголовного дела в Минском городском суде прокурор Наталья Петровская запросила для Жильникова и Сухарко исключительную меру наказания — смертную казнь, для
При вынесении приговора Мингорсуд не назначил обвинение, которое просила прокурор — смертную казнь для двоих обвиняемых и 15 лет для их подельнице, им были назначены пожизненное заключение и 12 лет лишения свободы. Стороны в апелляционном порядке обжаловали приговор. При рассмотрении в Верховном суде Прокурор опять запросил Жильникову и Сухарко смертную казнь.
Из чувства ревности и мести
Родственники убитых также просили суд назначить обвиняемым исключительную меру наказания. В ходе судебных слушаний было озвучено, что
По версии следствия, которую в суде поддержала прокурор, и которая легла в основу вынесения приговора, Жильников и Сухарко с особой жестокостью убили молодую пару. За день до этого ими было совершено еще одно убийство — мужчины, который работал на пилораме в Колядичах.
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Молодой паре, которую убийцы подкараулили в их квартире, было нанесено 150 ножевых ранений.
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