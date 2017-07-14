Дело о тройном убийстве: прокурор снова просит расстрел

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Дело об убийстве трех человек — молодой пары в квартире на Алибегова в Минске и мужчины в Колядичах будет рассмотрено повторно. Верховный суд Беларуси отменил приговор Минского городского суда 3 фигурантам данного резонансного дела. Оно решением коллегии по уголовным дел делам Верховного суда отправлено на повторное рассмотрение в Мингорсуд, его будет рассматривать новый состав суда.



© Sputnik / Виктор Толочко Дело о заказном убийстве в Минске: суд не вынес смертного приговора

Приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года. Признанные виновными в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко были приговорены к пожизненному сроку, 27-летняя минчанка, воспитатель и бывшая активистка БРСМ Алина Шульганова — к 12 годам. Она была признана виновно й в том, что желая отомстить своему бывшему любовнику, наняла Жильникова и Сухарко для того, что бы они нанесли тяжкие телесные повреждения бывшему бойфренду и его новой любовнице.

Будет ли новый расстрельный приговор?

Во время первого рассмотрения данного уголовного дела в Минском городском суде прокурор Наталья Петровская запросила для Жильникова и Сухарко исключительную меру наказания — смертную казнь, для Шульгановой — 15 лет лишения свободы . Адвокаты убеждали суд назначить более мягкое наказание. 44-летний Жильников свою вину признал частично, Шульганова просила суд не назначать ей наказание связанное с лишением свободы, убеждала судью в том, что раскаялась и говорила, что не просила своих подельников убивать неверного любовника и его новую подругу. 22-летний Сухарко свою вину признал полностью и в самом начале судебного разбирательства попросил суд назначить ему смертную казнь . Практически все время, пока шел судебный процесс, он на нем не присутствовал, потому что был удален из зала суда за нарушение порядка — бился головой о стену.

При вынесении приговора Мингорсуд не назначил обвинение, которое просила прокурор — смертную казнь для двоих обвиняемых и 15 лет для их подельнице, им были назначены пожизненное заключение и 12 лет лишения свободы. Стороны в апелляционном порядке обжаловали приговор. При рассмотрении в Верховном суде Прокурор опять запросил Жильникову и Сухарко смертную казнь.

Из чувства ревности и мести

Родственники убитых также просили суд назначить обвиняемым исключительную меру наказания. В ходе судебных слушаний было озвучено, что бывшая воспитательница детсада Шульганова , попросила своего соседа Жильникова отомстить своему любовнику Тихомирову и его новой подруге Пешиховой. По версии следствия, руководствуясь чувствами ревности и мести, она при встрече передала им деньги и попросила "проучить" неверного любовника и его новую подругу. Она сообщила адрес квартиры, где они проживают и показала фотографию соперницы. Шульганова просила "наемников" нанести женщине телесные повреждения, похитить ее, чтобы они больше не смогла общаться с Тихомировым.

По версии следствия, которую в суде поддержала прокурор, и которая легла в основу вынесения приговора, Жильников и Сухарко с особой жестокостью убили молодую пару. За день до этого ими было совершено еще одно убийство — мужчины, который работал на пилораме в Колядичах.