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Граждан Беларуси нет среди пострадавших туристов в отеле Хургады

15.07.2017 11:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Белорусских граждан нет среди пострадавших во время нападения вооруженного мужчины на туристов в одном из отелей Хургады (Египет), сообщает посольство Беларуси в Египте.

Граждан Беларуси нет среди пострадавших туристов в отеле Хургады
© Sputnik Валерий Мельников
Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии

В пятницу вечером мужчина с холодным оружием напал на туристов в отеле Zahabia в Хургаде в Египте. В результате нападения были убиты две гражданки Германии. Убийца пытался скрыться, но был задержан сотрудниками отеля.

"В ходе атаки на туристов в Хургаде, по предварительным данным, граждане Беларуси не пострадали. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", — сообщила белорусская дипмиссия в своем аккаунте в Twitter.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских турфирм, в результате нападения погибли две женщины — гражданки Германии.

Ранее российские СМИ указывали, что погибшими оказались две гражданки Украины.

Также отмечается, что немецкие туристки были убиты в отеле Zahabia. После совершения этого преступления нападавший переместился в отель Sunny Days El Palacio, где совершил нападение на гражданку России и нанес ей около двух десятков ножевых ранений.

Гражданка России выжила после этого нападения, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, но ее жизни ничего не угрожает.

Кроме того, пострадали от действий преступника два гражданина Армении и один гражданин Чехии.

Мировые СМИ также отмечают, что убийца был задержан сотрудниками отеля, сведения о его личности в интересах следствия не разглашаются.

Известно, что преступник целенаправленно атаковал только иностранных туристов и избегал причинить вред своим соотечественникам. Сейчас он находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате атаки вооруженного мужчины были убиты две женщины – гражданки Германии, ранения получили гражданка России, два гражданина Армении и один гражданин...

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