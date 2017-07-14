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Граждан Беларуси нет среди пострадавших туристов в отеле Хургады
15.07.2017 11:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Белорусских граждан нет среди пострадавших во время нападения вооруженного мужчины на туристов в одном из отелей Хургады (Египет), сообщает посольство Беларуси в Египте.
© Sputnik Валерий Мельников
В пятницу вечером мужчина с холодным оружием напал на туристов в отеле Zahabia в Хургаде в Египте. В результате нападения были убиты две гражданки Германии. Убийца пытался скрыться, но был задержан сотрудниками отеля.
"В ходе атаки на туристов в Хургаде, по предварительным данным, граждане Беларуси не пострадали. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", — сообщила белорусская дипмиссия в своем аккаунте в Twitter.
Между тем, как сообщает
Ранее российские СМИ указывали, что погибшими оказались две гражданки Украины.
Также отмечается, что немецкие туристки были убиты в отеле Zahabia. После совершения этого преступления нападавший переместился в отель Sunny Days El Palacio, где совершил нападение на гражданку России и нанес ей около двух десятков ножевых ранений.
Гражданка России выжила после этого нападения, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, но ее жизни ничего не угрожает.
Кроме того, пострадали от действий преступника два гражданина Армении и один гражданин Чехии.
Мировые СМИ также отмечают, что убийца был задержан сотрудниками отеля, сведения о его личности в интересах следствия не разглашаются.
Известно, что преступник целенаправленно атаковал только иностранных туристов и избегал причинить вред своим соотечественникам. Сейчас он находится под стражей.
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В результате атаки вооруженного мужчины были убиты две женщины – гражданки Германии, ранения получили гражданка России, два гражданина Армении и один гражданин...
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