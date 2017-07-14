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В Гомеле ищут двух клиентов банков, по ошибке получивших лишние деньги

15.07.2017 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Правоохранители Гомеля ищут двух клиентов банков, которые при совершении валютно-обменных операций по ошибке кассиров получили лишние деньги, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

В Гомеле ищут двух клиентов банков, по ошибке получивших лишние деньги
© Pixabay
Мужчину, забравшего в обменнике лишние $1 тыс., ищут в Гомеле

Так, ОВД Железнодорожного района Гомеля проводит проверку по факту того, что 4 июля в помещении одного из банков неизвестный мужчина при обмене 95 тысяч российских рублей получил и присвоил лишние 800 белорусских рублей.

В этот же день неизвестная женщина при покупке 300 долларов также по ошибке кассира получила лишние 200 белорусских рублей и присвоила их.

Примечательно, что это далеко не первые ошибки кассиров гомельских банков: похожий случай произошел в одном из банков областного центра примерно месяц назад, если считать от упомянутой выше даты.

Так, Sputnik сообщал, что 5 июня в отделении одного из банков неизвестный мужчина обменивал 1450 долларов и присвоил по ошибке кассира лишних 1862 рубля (около 1 тысячи долларов по курсу Нацбанка на эту дату — Sputnik)". Тогда УВД Гомельского облисполкома даже опубликовало видео с изображением этого клиента банка, однако пока так и не сообщило о том, что невнимательного клиента нашли.

Это не первый инцидент, когда в результате ошибки кассира клиенты забирали из банка лишние деньги. Один из последних громких случаев произошел в апреле в Минске. Тогда при обмене долларов на белорусские рубли кассир выдала клиенту на две тысячи рублей больше положенной суммы, недостачу обнаружили спустя несколько часов.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В первом случае при обмене валюты мужчине по ошибке было выдано лишних 800 рублей, во втором случае кассир выдал женщине ошибочно лишних 200 рублей.

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