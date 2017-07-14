|
Милиция просит помочь опознать тело неизвестного
15.07.2017 12:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Возле деревни Магистральная Смолевичского района было обнаружено полуразложившееся тело мужчины, сотрудники УВД Миноблисполкома устанавливают обстоятельства его смерти и личность погибшего.
По предварительной информации неизвестному было около 40-50 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, лицо по форме овальное. Среди характерных особенностей милиционеры отмечают нависающие лобные бугры, сросшиеся брови, на лице были либо усы, либо борода.
© Фото: УВД Миноблисполкома
Милиция просит помочь опознать неизвестного по реконструкции его внешности
Всех, кто может располагать какой либо информацией, о неизвестном мужчине, сотрудники УВД Миноблисплкома просят позвонить по тел. 8-029-377-33-15; 8-029-790-84-09; 8-017-229-04-03; 8-01776-28-9-67 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На поле у деревни Магистральная в Смолевичском районе было обнаружено полуразложившееся тело мужчины средних лет, личность которого пытаются установить...
|
Архив (ЧП)
Комментарии