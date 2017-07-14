Милиция просит помочь опознать тело неизвестного

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Возле деревни Магистральная Смолевичского района было обнаружено полуразложившееся тело мужчины, сотрудники УВД Миноблисполкома устанавливают обстоятельства его смерти и личность погибшего.

По предварительной информации неизвестному было около 40-50 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, лицо по форме овальное. Среди характерных особенностей милиционеры отмечают нависающие лобные бугры, сросшиеся брови, на лице были либо усы, либо борода.



© Фото: УВД Миноблисполкома Милиция просит помочь опознать неизвестного по реконструкции его внешности

Всех, кто может располагать какой либо информацией, о неизвестном мужчине, сотрудники УВД Миноблисплкома просят позвонить по тел. 8-029-377-33-15; 8-029-790-84-09; 8-017-229-04-03; 8-01776-28-9-67 или 102.