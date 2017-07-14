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Милиция просит помочь опознать тело неизвестного

15.07.2017 12:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Возле деревни Магистральная Смолевичского района было обнаружено полуразложившееся тело мужчины, сотрудники УВД Миноблисполкома устанавливают обстоятельства его смерти и личность погибшего.

По предварительной информации неизвестному было около 40-50 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, лицо по форме овальное. Среди характерных особенностей милиционеры отмечают  нависающие лобные бугры, сросшиеся брови, на лице были либо усы, либо борода.

Милиция просит помочь опознать тело неизвестного
© Фото: УВД Миноблисполкома
Милиция просит помочь опознать неизвестного по реконструкции его внешности

Всех, кто может располагать какой либо информацией, о неизвестном мужчине, сотрудники УВД Миноблисплкома просят позвонить по тел. 8-029-377-33-15; 8-029-790-84-09; 8-017-229-04-03; 8-01776-28-9-67 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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На поле у деревни Магистральная в Смолевичском районе было обнаружено полуразложившееся тело мужчины средних лет, личность которого пытаются установить...

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