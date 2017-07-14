Неизвестный ранил ножом пять человек в метро Тегерана

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Злоумышленник совершил нападение на пассажиров в тегеранском метро, в результате атаки пострадал и сотрудник полиции, сообщают информагентства со ссылкой на полицию Тегерана.



© Sputnik Валерий Мельников Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии

В ходе инцидента как минимум пять человек получили ранения. Нападение произошло на станции города Рей — пригорода столицы Ирана. Мужчина нанес ножевые ранения четырем пассажирам, после чего ранил сотрудника правоохранительных органов. Полицейский пытался помешать злоумышленнику.

Нападавший проигнорировал правоохранителей, сделавших несколько предупредительных выстрелов в воздух. После этого сотрудники полиции открыли огонь по мужчине, целясь в ноги. От полученных ран он вскоре скончался.

Ранее СМИ распространили информацию, что в инциденте пострадали по меньшей мере 15 человек. Также, по их данным, в метро неизвестный напал с ножом на священнослужителя, вмешались люди. После этого бал открыт огонь. Но эта информация официально не подтверждена.