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Неизвестный ранил ножом пять человек в метро Тегерана

15.07.2017 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Злоумышленник совершил нападение на пассажиров в тегеранском метро, в результате атаки пострадал и сотрудник полиции, сообщают информагентства со ссылкой на полицию Тегерана.

Неизвестный ранил ножом пять человек в метро Тегерана
© Sputnik Валерий Мельников
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В ходе инцидента как минимум пять человек получили ранения. Нападение произошло на станции города Рей — пригорода столицы Ирана. Мужчина нанес ножевые ранения четырем пассажирам, после чего ранил сотрудника правоохранительных органов. Полицейский пытался помешать злоумышленнику.

Нападавший проигнорировал правоохранителей, сделавших несколько предупредительных выстрелов в воздух. После этого сотрудники полиции открыли огонь по мужчине, целясь в ноги. От полученных ран он вскоре скончался.

Ранее СМИ распространили информацию, что в инциденте пострадали по меньшей мере 15 человек. Также, по их данным, в метро неизвестный напал с ножом на священнослужителя, вмешались люди. После этого бал открыт огонь. Но эта информация официально не подтверждена.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападавший проигнорировал предупредительные выстрелы полиции, после чего было принято открыть огонь по мужчине, он погиб.

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