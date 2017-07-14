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Глава МИД Германии выразил соболезнования семьям погибших в Хургаде
15.07.2017 16:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Власти Германии подтвердили
Трагедия произошла
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил соболезнования родственникам погибших туристок.
"Я ошеломлен этим трусливым злодеянием. Мои соболезнования семьям погибших", — приводятся слова Габриэля в микроблоге МИД ФРГ в "Твиттере".
Нападавший мужчина был задержан. Его мотивы пока неизвестны. По предварительным данным, он мог страдать психическим заболеванием. Среди рассматриваемых — версия теракта и бытового конфликта.
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Ранее представители МИД ФРГ заявили, что "коварный и злонамеренный" акт не только опечалил и взволновал их, но и привел в ярость.
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