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Глава МИД Германии выразил соболезнования семьям погибших в Хургаде

15.07.2017 16:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Власти Германии подтвердили гибель двоих немецких граждан при нападении на иностранных туристов на пляже в Хургаде.

Глава МИД Германии выразил соболезнования семьям погибших в Хургаде
© Pixabay
Граждан Беларуси нет среди пострадавших туристов в отеле Хургады

Трагедия произошла в пятницу, 14 июля. 28-летний мужчина с ножом напал на отдыхающих людей, в результате атаки погибли две туристки из Германии, четыре гражданки Армении, Чехии и России получили ранения. У двух пострадавших — глубокие проникающие ранения. Две женщины, среди которых россиянка, получили поверхностные травмы.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил соболезнования родственникам погибших туристок.

"Я ошеломлен этим трусливым злодеянием. Мои соболезнования семьям погибших", — приводятся слова Габриэля в микроблоге МИД ФРГ в "Твиттере".

Нападавший мужчина был задержан. Его мотивы пока неизвестны. По предварительным данным, он мог страдать психическим заболеванием. Среди рассматриваемых — версия теракта и бытового конфликта.

В связи с нападением Ростуризм напомнил российским туроператорам о запрете продажи путевок в Египет. Авиасообщение между странами по-прежнему приостановлено.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее представители МИД ФРГ заявили, что "коварный и злонамеренный" акт не только опечалил и взволновал их, но и привел в ярость.

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