Спасатели ищут причины мора рыбы в Глубокском районе

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС зафиксировали мор рыбы в реке Добриловка Глубокского района Витебской области, сообщили Sputnik в областном управлении МЧС.



© Sputnik Владимир Вяткин Рыбалку на Западной Двине возле Витебской ГЭС запретили до 2019 года

Там проинформировали, что сообщение об обнаружении мора рыбы поступило в органы МЧС в пятницу. Всего погибло 70 особей.

Акватория реки в месте обнаружения мора рыбы была обследована сотрудниками местных органов Республиканского центра аналитического контроля в области окружающей среды и специалистами районной природоохранной инспекции.

"Видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов", — сообщили в МЧС.