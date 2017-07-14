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Спасатели ищут причины мора рыбы в Глубокском районе

15.07.2017 17:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС зафиксировали мор рыбы в реке Добриловка Глубокского района Витебской области, сообщили Sputnik в областном управлении МЧС.

Спасатели ищут причины мора рыбы в Глубокском районе
© Sputnik Владимир Вяткин
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Там проинформировали, что сообщение об обнаружении мора рыбы поступило в органы МЧС в пятницу. Всего погибло 70 особей.

Акватория реки в месте обнаружения мора рыбы была обследована сотрудниками местных органов Республиканского центра аналитического контроля в области окружающей среды и специалистами районной природоохранной инспекции.

"Видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов", — сообщили в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Мор рыбы зафиксирован в реке Добриловка, специалисты взяли пробы воды для проведения анализов.

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