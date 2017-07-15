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Из-за угрозы взрыва из ТЦ в Москве эвакуировали больше 4 тысяч человек
Более 4 тысяч человек эвакуированы в Москве из ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
«Из ТЦ „Авиапарк“ эвакуированы от 4 до 6 тысяч человек. Причина эвакуации — угроза взрыва», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр «Авиапарк» эвакуируют в связи с появлением «технических сложностей».
ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.
Эвакуация из ТЦ «Авиапарк» проводилась несколько раз в течение последних месяцев. Все вызовы оказывались ложными.
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Более 4 тысяч человек эвакуированы в Москве из ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле из-за угрозы взрыва.
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Архив (ЧП)
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