Из-за угрозы взрыва из ТЦ в Москве эвакуировали больше 4 тысяч человек

Более 4 тысяч человек эвакуированы в Москве из ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.



Фото с сайта aviapark.com

«Из ТЦ „Авиапарк“ эвакуированы от 4 до 6 тысяч человек. Причина эвакуации — угроза взрыва», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр «Авиапарк» эвакуируют в связи с появлением «технических сложностей».

ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.

Эвакуация из ТЦ «Авиапарк» проводилась несколько раз в течение последних месяцев. Все вызовы оказывались ложными.