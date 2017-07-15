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Из-за угрозы взрыва из ТЦ в Москве эвакуировали больше 4 тысяч человек

15.07.2017 23:31 — ЧП | Tut.by  
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Более 4 тысяч человек эвакуированы в Москве из ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.


Фото с сайта aviapark.com

«Из ТЦ „Авиапарк“ эвакуированы от 4 до 6 тысяч человек. Причина эвакуации — угроза взрыва», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что торговый центр «Авиапарк» эвакуируют в связи с появлением «технических сложностей».

ТАСС не располагает в настоящее время подтверждением данной информации.

Эвакуация из ТЦ «Авиапарк» проводилась несколько раз в течение последних месяцев. Все вызовы оказывались ложными.

 
 
Ссылка на источник 60
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Более 4 тысяч человек эвакуированы в Москве из ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле из-за угрозы взрыва.

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