СМИ: установлена личность мужчины, напавшего на туристов в Хургаде

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Молодой человек, напавший с ножом на иностранных туристок на пляже в Хургаде, оказался 28-летним Абдель Рахманом, сообщили местные СМИ со ссылкой на опознавших его соседей по родной деревне.



© Sputnik Валерий Мельников Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии

Знавшие его люди рассказали, что Рахман закончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета, после чего работал бухгалтером в Саудовской Аравии.

Соседи рассказали журналистам, что он простой и хороший молодой человек. С ним не было проблем. Рахман жил в большой и дружной семье, работал. Родители молодого человека убиты горем и отказываются общаться с журналистами, не веря, что сын может быть причастен к такому преступлению.

В пятницу мужчина напал на туристок , отдыхающих на закрытом пляже в Хургаде. В результате две туристки из Германии погибли , еще четыре женщины из Армении, Чехии и России пострадали. У двух из них — глубокие проникающие ранения, две другие, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Пострадавшие находятся в больнице.

Ранее западные СМИ сообщили, что исполнитель атаки якобы получил задание от запрещенной во многих странах мира организации "Исламское государство".



© REUTERS Mohamed Aly Сотрудники отеля и охранники задержали мужчину, напавшего на туристов в Хургаде

Однако вечером в субботу стало известно, что прокуратура государственной безопасности Египта опровергла эту информацию и сообщила, что до сих пор устанавливаются мотивы действий преступника.

Задержанный проходит проверку. Прокуратура страны призвала прессу не выдвигать версии и не строить предположения.