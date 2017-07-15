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СМИ: установлена личность мужчины, напавшего на туристов в Хургаде

15.07.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Молодой человек, напавший с ножом на иностранных туристок на пляже в Хургаде, оказался 28-летним Абдель Рахманом, сообщили местные СМИ со ссылкой на опознавших его соседей по родной деревне.

СМИ: установлена личность мужчины, напавшего на туристов в Хургаде
© Sputnik Валерий Мельников
Жертвами нападения на туристов в Хургаде стали две гражданки Германии

Знавшие его люди рассказали, что Рахман закончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета, после чего работал бухгалтером в Саудовской Аравии.

Соседи рассказали журналистам, что он простой и хороший молодой человек. С ним не было проблем. Рахман жил в большой и дружной семье, работал. Родители молодого человека убиты горем и отказываются общаться с журналистами, не веря, что сын может быть причастен к такому преступлению.

В пятницу мужчина напал на туристок, отдыхающих на закрытом пляже в Хургаде. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре женщины из Армении, Чехии и России пострадали. У двух из них — глубокие проникающие ранения, две другие, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Пострадавшие находятся в больнице.

Ранее западные СМИ сообщили, что исполнитель атаки якобы получил задание от запрещенной во многих странах мира организации "Исламское государство".

СМИ: установлена личность мужчины, напавшего на туристов в Хургаде
© REUTERS Mohamed Aly
Сотрудники отеля и охранники задержали мужчину, напавшего на туристов в Хургаде

Однако вечером в субботу стало известно, что прокуратура государственной безопасности Египта опровергла эту информацию и сообщила, что до сих пор устанавливаются мотивы действий преступника.

Задержанный проходит проверку. Прокуратура страны призвала прессу не выдвигать версии и не строить предположения.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам соседей задержанного, он был хорошим парнем, учился, работал, такого поступка от него не мог ожидать никто.

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