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СМИ: установлена личность мужчины, напавшего на туристов в Хургаде
15.07.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Молодой человек, напавший с ножом на иностранных туристок на пляже в Хургаде, оказался 28-летним Абдель Рахманом, сообщили местные СМИ со ссылкой на опознавших его соседей по родной деревне.
© Sputnik Валерий Мельников
Знавшие его люди рассказали, что Рахман закончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета, после чего работал бухгалтером в Саудовской Аравии.
Соседи рассказали журналистам, что он простой и хороший молодой человек. С ним не было проблем. Рахман жил в большой и дружной семье, работал. Родители молодого человека убиты горем и отказываются общаться с журналистами, не веря, что сын может быть причастен к такому преступлению.
В пятницу мужчина
Ранее западные СМИ сообщили, что исполнитель атаки якобы получил задание от запрещенной во многих странах мира организации "Исламское государство".
© REUTERS Mohamed Aly
Сотрудники отеля и охранники задержали мужчину, напавшего на туристов в Хургаде
Однако вечером в субботу стало известно, что прокуратура государственной безопасности Египта
Задержанный проходит проверку. Прокуратура страны призвала прессу не выдвигать версии и не строить предположения.
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По словам соседей задержанного, он был хорошим парнем, учился, работал, такого поступка от него не мог ожидать никто.
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