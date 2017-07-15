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Прокуратура Египта опровергла факты связи атаки в Хургаде с терроризмом
15.07.2017 21:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Информацию о якобы имеющихся фактах связи инцидента в Хургаде с террористической деятельностью опровергла прокуратура госбезопасности Египта, передают египетские СМИ.
© Sputnik Виталий Белоусов
В заявлении прокуратуры говорится, что данное преступление пока не квалифицировано, мотивы преступника на настоящий момент не установлены.
Задержанный проходит проверку, устанавливаются его пристрастия. До сих пор действиям преступника не дано определение, было это единоличным поступком, террористическим актом или чем-то другим.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что исполнитель атаки якобы получил задание от запрещенной во многих странах организации "Исламское государство".
В пятницу 28-летний мужчина
Пострадавшие находятся в больнице.
Выяснилось, что напавший на туристок Абдель Рахман закончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета "Аль-Азхар", затем он год работал бухгалтером в Саудовской Аравии. Жил молодой человек в большой семье. Соседи рассказывают, что он был хорошим парнем и никаких проблем с ним не было.
Родители Рахмана убиты горем и не общаются журналистами. Они не могут поверить, что их сын может быть замешан в истории с нападением на туристов в Хургаде.
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Прокуратура государственной безопасности Египта призвала СМИ не выдвигать версии и не строить предположения.
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