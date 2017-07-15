Прокуратура Египта опровергла факты связи атаки в Хургаде с терроризмом

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Информацию о якобы имеющихся фактах связи инцидента в Хургаде с террористической деятельностью опровергла прокуратура госбезопасности Египта, передают египетские СМИ.



© Sputnik Виталий Белоусов Глава МИД Германии выразил соболезнования семьям погибших в Хургаде

В заявлении прокуратуры говорится, что данное преступление пока не квалифицировано, мотивы преступника на настоящий момент не установлены.

Задержанный проходит проверку, устанавливаются его пристрастия. До сих пор действиям преступника не дано определение, было это единоличным поступком, террористическим актом или чем-то другим.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что исполнитель атаки якобы получил задание от запрещенной во многих странах организации "Исламское государство".

В пятницу 28-летний мужчина с ножом напал на иностранных туристов , отдыхавших на пляже в Хургаде. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре женщины из Армении, Чехии и России пострадали. У двух из них — глубокие проникающие ранения, две другие, в том числе россиянка, получили поверхностные раны.

Пострадавшие находятся в больнице.

Выяснилось, что напавший на туристок Абдель Рахман закончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета "Аль-Азхар", затем он год работал бухгалтером в Саудовской Аравии. Жил молодой человек в большой семье. Соседи рассказывают, что он был хорошим парнем и никаких проблем с ним не было.

Родители Рахмана убиты горем и не общаются журналистами. Они не могут поверить, что их сын может быть замешан в истории с нападением на туристов в Хургаде.