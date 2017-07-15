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Давка на футболе и обрушение стены в Сенегале – 8 погибших
16.07.2017 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Восемь человек погибли, около 60 серьезно пострадали в давке на стадионе в столице Сенегала Дакаре во время футбольного матча.
Трагедия произошла 15 июля на стадионе в Дакаре, где проводился финальный матч местной лиги чемпионов "Уакам" — "Стад де Мбур".
© AFP/ SEYLLOU
В Сенегале из-за обрушения стены стадиона погибло восемь человек
Давка, из-за которой произошло обрушение стены стадиона, была вызвана столкновением болельщиков. Фанаты проигравшей команды стали забрасывать камнями фанатов команды-соперника. Болельщики попытались укрыться от возникшей драки в одном из секторов стадиона, и на них обрушилась боковая конструкция.
СМИ стало известно о восьми погибших, среди которых один ребенок.
На месте происшествия до поздней ночи работали спасатели и медики, госпитализировано около 60 пострадавших.
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В столице Сенегала произошла драка среди футбольных фанатов и обрушение стены.
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