Давка на футболе и обрушение стены в Сенегале – 8 погибших

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Восемь человек погибли, около 60 серьезно пострадали в давке на стадионе в столице Сенегала Дакаре во время футбольного матча.

Трагедия произошла 15 июля на стадионе в Дакаре, где проводился финальный матч местной лиги чемпионов "Уакам" — "Стад де Мбур".



© AFP/ SEYLLOU В Сенегале из-за обрушения стены стадиона погибло восемь человек

Давка, из-за которой произошло обрушение стены стадиона, была вызвана столкновением болельщиков. Фанаты проигравшей команды стали забрасывать камнями фанатов команды-соперника. Болельщики попытались укрыться от возникшей драки в одном из секторов стадиона, и на них обрушилась боковая конструкция.

СМИ стало известно о восьми погибших, среди которых один ребенок.

На месте происшествия до поздней ночи работали спасатели и медики, госпитализировано около 60 пострадавших.