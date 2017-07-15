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В Хургаде все спокойно

16.07.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. На улицах популярного египетского курорта не отмечается признаков усиления мер безопасности, сообщает корреспондент Sputnik из Хургады.

В Хургаде все спокойно
© Sputnik Юрий Сомов
Туристы погибли при вооруженном нападении на пляже в Хургаде

На иностранных туристов на пляже одного из отелей Хургады в пятницу совершено нападение с ножом. Нападавший Абдель Рахман по берегу пробрался туда с территории общественного пляжа. Западные СМИ сообщили, что исполнитель атаки якобы получил задание от запрещенной во многих странах мира организации "Исламское государство".

Хотя местные жители уверены, что конфликт с туристами спровоцирован тем, что женщины посещали общественный пляж, а не пляж при отеле.

Сами отели охраняются, в том числе и вооруженными сотрудниками охраны, сообщает корреспондент Sputnik. Правда в этом случае это стараются не демонстрировать отдыхающим: спокойствие, вот в чем отчаянно нуждаются сегодня в Египте все — и отельеры, и туристы.

Когда вернуться русские

Туристов в Хургаде, конечно, намного меньше, чем несколько сезонов назад, рассказал Sputnik гид популярной туристической компании Ахмед.

"Особенно чувствуется отсутствие русских туристов, без которых многочисленных торговые точки типа "Урал" и "Наша Раша" выглядят необыкновенно одиноко", — сказал он.

Аэропорты Хургады (старый и новый) стоят буквально пустые. Редкие рейсы из Минска и Киева не способны заполнить многочисленные египетские отели.

В Хургаде все спокойно
© Sputnik/
Хургада после нападения на туристов

Гид считает, что кризис в отрасли кончится только тогда, когда вернутся русские. Лучшей рекламой для этого он считает почти 20 тысяч русскоговорящих постоянно проживающих в Египте. А пока конкуренция в этой области обострилась невероятно. Борьба за клиентов приобретает ожесточенный характер, крупные компании предупреждают об участившихся случаях "поддельных" продавцах услуг и отказываются нести ответственность за такие мошенничества.

Тревожные новости

Впрочем, по мнению Дитриха, туриста из Гамбурга, все больше европейцев перестают обращать внимание на тревожные новости.

В Хургаде все спокойно
© REUTERS Mohamed Aly
СМИ: установлена личность мужчины, напавшего на туристов в Хургаде

"Сегодня мы не чувствуем себя в безопасности даже дома. А жить-то как то надо…", — сказал немецкий турист.

Напавший 14 июля на иностранных туристок в Хургаде 28-летний Абдель Рахман задержан. Про него известно, что он закончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета "Аль-Азхар", а затем год работал бухгалтером в Саудовской Аравии. В результате его нападения две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две другие женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны.

 
Теги: Минск
 
 
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Какова обстановка на пляжах Египта и в Хургаде - в репортаже Sputnik.

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