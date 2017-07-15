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Молодой мотоциклист погиб в ДТП с лосем

16.07.2017 18:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Мотоциклист погиб в ДТП с лосем в Пружанском районе Беларуси, сообщили Sputnik в УГАИ Брестской области.

Молодой мотоциклист погиб в ДТП с лосем
© Sputnik / Виктор Толочко
Мужчина погиб в ДТП напротив Национальной библиотеки

Авария произошла поздним вечером в субботу недалеко от деревни Лысково.

По данным ГАИ, 24-летний житель Кобринского района на мотоцикле марки "Сузуки" столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. В результате столкновения молодой человек погиб на месте ДТП.

Аналогичная авария произошла в конце июня в Могилевском районе: на мотоцикле Honda 36-летний мужчина столкнулся с лосем. Несмотря на старания врачей, ни его, ни его пассажирку спасти после столкновения не удалось.

ГАИ напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть осторожными на дорогах, в том числе и лесных, где сохраняется риск столкнуться с диким животным.

 
Теги: Минск
 
 
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Парень на мотоцикле врезался в лося, в результате аварии водитель скончался на месте происшествия.

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