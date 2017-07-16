В Мотыкалах горел поезд с углем

14 июля спасатели тушили пожар на железнодорожной станции Мотыкалы, Брестского района, сообщили TUT.BY в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожар произошел в полувагоне грузового поезда с углем, который три дня находился в отстое для формирования и отправки. Огонь повредил 3 кубических метра угля.

Причина инцидента на данный момент устанавливается. Пока рассматриваются две версии: нарушение правил хранения и транспортировки, либо неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.