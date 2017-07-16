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Более 25 человек погибли в результате крушения судна в Конго

16.07.2017 22:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Небольшое судно утонуло в реке Касаи в Демократической республике Конго (ДРК), погибли 27 человек, более 50 — пропали без вести, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Более 25 человек погибли в результате крушения судна в Конго
© Sputnik/
В Хургаде все спокойно

Подтверждена гибель 27 человек. 54 находившихся на борту пропали без вести. Судно утонуло в ночь на пятницу на реке Касаи.

Жители ДРК предпочитают речной транспорт, так как в стране практически не существует железнодорожных и автомобильных путей. Многие кораблекрушения обычно происходят из-за перегруженности судов, несоблюдения правил техники безопасности, а также неопытности капитанов. Кроме того, в большинстве случаев на суднах отсутствуют спасательные жилеты и буи.

В качестве основных причин крушения лодки рассматривается ее перегруженность или нетрезвое состояние капитана. Среди жертв — в основном студенты. Молодые люди отправлялись на каникулы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Трагедия произошла на реке Касаи в ночь на пятницу, спасатели продолжают искать более 50 человек, пропавших без вести.

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