Вооруженный ножом мужчина убил двух посетителей ТЦ в Китае

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Мужчина, вооруженный ножом, устроил кровавую резню в торговом центре Wal-Mart в городе Шэньчжэнь, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на правоохранительные органы.



© REUTERS Mohamed Aly СМИ: установлена личность мужчины, напавшего на туристов в Хургаде

Инцидент произошел в минувшее воскресенье во второй половине дня. Мужчина ворвался в торговый зал магазина и начал нападать на покупателей.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего, который оказал им сопротивление.

До того, как подоспели правоохранители, 30-летний мужчина успел убить двух человек и нанести ножевые ранения еще 11 посетителям торгового объекта.

Мотивы злоумышленника полиция не сообщила.