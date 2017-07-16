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Вооруженный ножом мужчина убил двух посетителей ТЦ в Китае
17.07.2017 08:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Мужчина, вооруженный ножом, устроил кровавую резню в торговом центре Wal-Mart в городе Шэньчжэнь, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на правоохранительные органы.
© REUTERS Mohamed Aly
Инцидент произошел в минувшее воскресенье во второй половине дня. Мужчина ворвался в торговый зал магазина и начал нападать на покупателей.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего, который оказал им сопротивление.
До того, как подоспели правоохранители, 30-летний мужчина успел убить двух человек и нанести ножевые ранения еще 11 посетителям торгового объекта.
Мотивы злоумышленника полиция не сообщила.
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Ранения получили 11 человек, злоумышленник при задержании оказал полицейским сопротивление.
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