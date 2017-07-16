Спасатель погиб в Беларуси во время взрыва газа

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Во время взрыва газового баллона при тушении пожара в Березино погиб спасатель, прапорщик внутренней службы Дмитрий Неборский, сообщили в МЧС.

Сообщение о загорании жилого дома в Березино поступило в МЧС в 00:15 минувшей ночью. Когда прибыли спасатели, веранда дома горела открытым пламенем. Взрыв газового баллона произошел, когда они приступили к тушению огня.

"Прапорщик внутренней службы Неборский во время взрыва газового баллона был на позиции ствольщика, в нескольких метрах от горящего дома. Сразу после взрыва коллеги обнаружили его лежащим на земле без сознания и начали проводить реанимационные мероприятия", — сообщили Sputnik в понедельник в МЧС.

По словам собеседников агентства, пострадавший прапорщик был доставлен в реанимацию, где скончался.

"В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сказали в МЧС.