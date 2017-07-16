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МВД рассказало подробности смертельного ДТП в Кобринском районе

17.07.2017 10:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Один человек погиб, пять госпитализированы в результате аварии с участием грузового автомобиля и легковушки в Кобринском районе, сообщили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.

МВД рассказало подробности смертельного ДТП в Кобринском районе
© Pixabay
Молодой мотоциклист погиб в ДТП с лосем

ДТП произошло накануне вечером в деревне Перки. Россиянин 1989 года рождения за рулем большегруза DAF врезался в Citroen, который остановился перед пешеходным переходом для того, чтобы пропустить пассажиров.

В результате происшествия легковой автомобиль сбил пенсионерку, которая пересекала по переходу проезжую часть. Женщина, местная жительница 1956 года рождения, была госпитализирована, однако через два часа скончалась в медучреждении.

Ехавшие в "Ситроене" водитель, житель Дрогичина, его два сына, а также пенсионерка с внуком, жители деревни Сиреневка, помещены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Женщина, сбитая легковушкой, спустя два часа скончалась в медицинском учреждении от полученных травм, в больницу попали и водитель "Ситроена" вместе с пассажирами.

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