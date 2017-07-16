МВД рассказало подробности смертельного ДТП в Кобринском районе

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Один человек погиб, пять госпитализированы в результате аварии с участием грузового автомобиля и легковушки в Кобринском районе, сообщили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.



© Pixabay Молодой мотоциклист погиб в ДТП с лосем

ДТП произошло накануне вечером в деревне Перки . Россиянин 1989 года рождения за рулем большегруза DAF врезался в Citroen, который остановился перед пешеходным переходом для того, чтобы пропустить пассажиров.

В результате происшествия легковой автомобиль сбил пенсионерку, которая пересекала по переходу проезжую часть. Женщина, местная жительница 1956 года рождения, была госпитализирована, однако через два часа скончалась в медучреждении.

Ехавшие в "Ситроене" водитель, житель Дрогичина, его два сына, а также пенсионерка с внуком, жители деревни Сиреневка, помещены в больницу.