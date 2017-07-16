В Жлобине на железнодорожной станции убило током 16-летнего подростка

Инцидент произошел 16 июля около трех часов дня на станции «Жлобин -Подольский». Через тело парня прошел разряд в 27 тысяч вольт.

— В 15.07. в Жлобинский РОВД поступило сообщение от дежурной по станции о том, что вблизи станции между опорами контактной сети у прожекторной мачты обнаружено тело несовершеннолетнего, — сообщила подробности официальный педставитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

У подростка не было шансов на спасение, говорят специалисты. Вероятно, парень стал жертвой так называемой электродуги. Известно, что в районе этой контакной сети напряжение составляет 27 тысяч вольт.

— Верхняя часть туловища погибшего полностью обуглена, такие повреждения характерны для поражения электрическим током высокого напряжения, - говорит официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.

Подробности трагедии выясняют следователи. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз, опрашиваются свидетели.

Также известно, что парень закончил первый курс Жлобинского профессионально-технического колледжа.