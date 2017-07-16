Пропавшего в лесу бобруйского дворника разыскивала милиция и МЧС

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС отыскали бобруйчанина, который в воскресенье ушел за грибами в лес возле деревни Дубовка Бобруйского района, и о чьем местонахождении не было ничего известно, сообщили в Бобруйском ГРОЧС МЧС Беларуси.



© Pixabay Пенсионерка три дня провела одна в лесу в Светлогорском районе

Мужчина, работающий дворником в бобруйском автотранспортном колледже, находясь у себя на даче, решил пойти по грибы в воскресенье в 12:00. Родственники забеспокоились, когда он перестал выходить на связь и обратились в милицию.

Правоохранители в свою очередь связались со спасателями и попросили помощи в поисках пропавшего грибника.

В поисковых работах были задействованы три единицы техники РОВД и МЧС. В 22:45 того же дня грибник отозвался на звуки громкоговорителя пожарных, позже его обнаружили спасатели. От госпитализации бобруйчанин отказался.