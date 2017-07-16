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Пропавшего в лесу бобруйского дворника разыскивала милиция и МЧС
17.07.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС отыскали бобруйчанина, который в воскресенье ушел за грибами в лес возле деревни Дубовка Бобруйского района, и о чьем местонахождении не было ничего известно, сообщили в Бобруйском ГРОЧС МЧС Беларуси.
Мужчина, работающий дворником в бобруйском автотранспортном колледже, находясь у себя на даче, решил пойти по грибы в воскресенье в 12:00. Родственники забеспокоились, когда он перестал выходить на связь и обратились в милицию.
Правоохранители в свою очередь связались со спасателями и попросили помощи в поисках пропавшего грибника.
В поисковых работах были задействованы три единицы техники РОВД и МЧС. В 22:45 того же дня грибник отозвался на звуки громкоговорителя пожарных, позже его обнаружили спасатели. От госпитализации бобруйчанин отказался.
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Мужчину, который находился в лесополосе порядка 11 часов, обнаружили спасатели, в госпитализации он не нуждался.
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