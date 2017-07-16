ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавшего в лесу бобруйского дворника разыскивала милиция и МЧС

17.07.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС отыскали бобруйчанина, который в воскресенье ушел за грибами в лес возле деревни Дубовка Бобруйского района, и о чьем местонахождении не было ничего известно, сообщили в Бобруйском ГРОЧС МЧС Беларуси.

Пропавшего в лесу бобруйского дворника разыскивала милиция и МЧС
© Pixabay
Пенсионерка три дня провела одна в лесу в Светлогорском районе

Мужчина, работающий дворником в бобруйском автотранспортном колледже, находясь у себя на даче, решил пойти по грибы в воскресенье в 12:00. Родственники забеспокоились, когда он перестал выходить на связь и обратились в милицию.

Правоохранители в свою очередь связались со спасателями и попросили помощи в поисках пропавшего грибника.

В поисковых работах были задействованы три единицы техники РОВД и МЧС. В 22:45 того же дня грибник отозвался на звуки громкоговорителя пожарных, позже его обнаружили спасатели. От госпитализации бобруйчанин отказался.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину, который находился в лесополосе порядка 11 часов, обнаружили спасатели, в госпитализации он не нуждался.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
МВД рассказало подробности смертельного ДТП в Кобринском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика